Папа Римский Франциск считает, что грехи плоти не являются самыми серьезными.

Папа Римский Франциск заявил, что секс вне брака не является "самым серьезным" грехом.

Об этом сообщает Іndependent.

"Грехи плоти не самые серьезные", – сказал понтифик в беседе с репортерами на пути из Греции в Италию.

Папа Римский озвучил "самые серьезные" грехи - это гордость и ненависть.

Франциск прокомментировал отставку архиепископа Парижа Мишеля Опети, которого обвиняют в интимных отношениях с женщиной. Сам он обвинения отрицал.

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"С его стороны было отступление от шестой заповеди, но неполное, небольшие ласки и массажи, которые он делал секретарше. Это грех, но не самый серьезный, потому что грехи плоти не самые серьезные", - сказал он.

Как известно, шестая заповедь гласит: "Не прелюбодействуй".

Понтифик также сказал, что архиепископ Опети является грешником, как и он сам и апостол Петр. Он призвал молодежь не поддаваться искушению сегодняшних "демонов".

Как сообщал УНИАН, Папа Римский Франциск отреагировал на скандал вокруг священников, которые десятилетиями насиловали детей. Он сказал, что чувствует стыд и боль после публикации отчета. Папа призвал всех епископов и настоятелей принять все необходимые меры, "чтобы подобные драмы не повторялись".

Автор: Олег Давыгора