Папа Римский Франциск заявил, что секс вне брака не является "самым серьезным" грехом.
Об этом сообщает Іndependent.
"Грехи плоти не самые серьезные", – сказал понтифик в беседе с репортерами на пути из Греции в Италию.
Папа Римский озвучил "самые серьезные" грехи - это гордость и ненависть.
Франциск прокомментировал отставку архиепископа Парижа Мишеля Опети, которого обвиняют в интимных отношениях с женщиной. Сам он обвинения отрицал.
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"С его стороны было отступление от шестой заповеди, но неполное, небольшие ласки и массажи, которые он делал секретарше. Это грех, но не самый серьезный, потому что грехи плоти не самые серьезные", - сказал он.
Как известно, шестая заповедь гласит: "Не прелюбодействуй".
Понтифик также сказал, что архиепископ Опети является грешником, как и он сам и апостол Петр. Он призвал молодежь не поддаваться искушению сегодняшних "демонов".
Как сообщал УНИАН, Папа Римский Франциск отреагировал на скандал вокруг священников, которые десятилетиями насиловали детей. Он сказал, что чувствует стыд и боль после публикации отчета. Папа призвал всех епископов и настоятелей принять все необходимые меры, "чтобы подобные драмы не повторялись".