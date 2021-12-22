По словам женщины, работники почты пакуют посылки в слишком большие коробки, за счет чего идет переплата за услуги компании.

Клиентка "Новой почты" возмутилась хитрой уловкой компании. По словам женщины, из-за таких манипуляций украинцы вынуждены переплачивать, а сама почта лишь увеличивает свои заработки.

Своей жалобой Елена Тарасенко поделилась в комментариях под постом от "Новой почты" в Facebook.

Так, компания сообщила о том, что выгодные тарифы на некоторые из услуг будут продлены. Однако в комментариях появились недовольные жалобы от клиентов "Новой почты".

Одна из клиенток пожаловалась на то, что работники почты пакуют маленькие посылки в большие коробки, из-за чего ей потом приходится переплачивать за доставку. Как известно, от габаритов посылки зависит цена ее транспортировки.

"Это все хорошо, но если бы ещё работники НП прекратили паковать килограммовые посылки в коробки в десять раз больше объёма самой посылки, заставляя платить клиента за доставку воздуха, вот это была бы ну очень хорошая новость! Может уже хватит зарабатывать таким образом, а...?!", - написала клиентка, которая была недовольна хитрой уловкой "Новой почты".

Читайте такжеПотерялись на "Новой почте": украинец сообщил о потере тонны ореховПредставители компании ответили на гневный комментарий женщины и указали, что она отправляла обувь в фирменной коробке, а ее нужно дополнительно упаковывать в пакет или коробку. Однако такой ответ не понравился клиентке. Она написала, что цена пересылки составила 80 гривень, такая сумма ей не понравилась.

Ранее УНИАН уже сообщал, что клиентка "Новой почты" возмутилась качеством доставки и показала фото. "Видно сильно по машинам несчастную коробку пошвыряли, потому что выглядит она вся не очень, а с одной из сторон вообще печально", - написала она.

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