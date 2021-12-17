Появился график работы компании на Новый год и Рождество.

"Новая почта" опубликовала график работы своих отделений и адресной доставки на период новогодне-рождественских праздников.

Соответствующая информация содержится на сайте компании.

График работы "Новой почты" на праздники:

25 и 27 декабря – по своему обычному расписанию;

31 декабря – по графику, по которому работают в субботу (может отличаться в зависимости от отделения);

1 и 7 января – отделения и курьеры не будут работать, однако заранее загруженные в почтоматы посылки можно будет получить;

3 января – по графику, по которому работают в воскресенье (может отличаться в зависимости от отделения).

В компании добавили, что подробный график работы конкретного отделения можно узнать по ссылке novaposhta.ua/timetable.

Тарифы "Новой почты" в 2022 году:

Ранее стало известно, что компания обновляет тарифы на доставку с 1 января 2022 года. Всего для клиентов в новом году анонсировали пять обновлений. В частности, появится новая услуга по доставке документов, которая будет стоить в течение года 40 гривень, сумма будет включать картонный конверт. Тариф в 35 гривень на доставку в почтоматы продлят до конца первого квартала, в него уже будет входить комиссия наложенного платежа.

Автор: Юрий Годован