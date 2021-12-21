В компании пообещали разобраться с инцидентом.

Клиентка "Новой почты" осталась недовольна курьерской доставкой компании, заявив, что получила посылку от курьера в "печальном" состоянии.

Об этом Ольга Кондакова написала на странице в Facebook.

Девушка уточнила, что компания трижды переносила доставку, при этом первые сроки и время были согласованы с ней.

"Не буду описывать перипетии общения с операторами и курьерами, с 4-й попытки все-таки доставили, но видно сильно по машинам несчастную коробку пошвыряли, потому что выглядит она вся не очень, а с одной из сторон вообще печально. На фото нижний угол, вот так она и приехала. Наша подарочная коробка, которая внутри, тоже надорвана, ну и помяты там порядочно все коробки... Сервис - боль", - написала она.

Клиентка предположила, что подобные трудности могут быть связаны с предпраздничным периодом, однако констатировала: "впечатления, конечно, неприятные".

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В комментариях представитель "Новой почты" попросил уточнить номер накладной, после чего спросил, не пострадало ли содержимое посылки. Он также заверил, что детали инцидента уже устанавливаются.

"Все на месте, но несколько помято. Внутри - коробки с детальками для пряничных домиков, которые нужно собрать. Завтра смогу проверить, целые ли они", - написала в ответ клиентка.

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Автор: Виолетта Орлова