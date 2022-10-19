Подорожание произойдет уже с 1 ноября.

В Украине с 1 ноября возрастет стоимость срочного оформления внутреннего паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца.

Об этом говорится в постановлении №1180 Кабинета министров от 14 октября 2022 года.

Согласно постановлению стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней вырастет со 252 грн до 496 грн.

Видео дня

Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за три или семь дней подорожает со 704 грн до 992 грн.

Стоимость оформления и обмена проездного документа беженца вырастет с 226 грн до 452 грн.

Оформление и обмен удостоверения беженца, кроме оформления удостоверения беженца впервые, подорожает со 168 грн до 336 грн.

Оформление и обмен вида на временное проживание подорожает со 352 грн до 452 грн.

Оформление и обмен карты мигранта подорожает со 199 грн до 399 грн.

Кроме того, через шесть месяцев после отмены военного положения оформление паспорта гражданина Украины (в форме карты), кроме оформления паспорта гражданина Украины впервые, в течение 20 рабочих дней вырастет со 126 грн до 248 грн.

Также через шесть месяцев после отмены военного положения оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за 20 дней подорожает со 352 до 496 грн.

Украинские паспорта

Гражданам Украины, которые из-за войны уехали за границу, разрешили получать сразу два паспорта: внутренний и заграничный.

18 октября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о введении экзамена по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком для получения украинского гражданства.

Вас также могут заинтересовать новости: