В Министерстве внутренних дел Украины объяснили, могут ли граждане покинуть территорию страны по заграничному паспорту, который недействителен, но срок его действия был продлен еще на 5 лет (в Государственной миграционной службе или в посольстве/консульстве Украины за рубежом).
Об этом МВД рассказало в соцсетях.
Пропуск может осуществляться на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен.
Выезд из Украины граждан Украины осуществляется по следующим документам:
- паспортом гражданина Украины для выезда за границу
- дипломатическим паспортом
- служебным паспортом
- удостоверением личности моряка
- другие документы, предусмотренными международными договорами Украины.
"На период действия военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены пересечение границы может осуществляться гражданами Украины в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен", - подытожили в МВД.