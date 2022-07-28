Недействительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу не дает право гражданам Украины выезжать за границу.

В Министерстве внутренних дел Украины объяснили, могут ли граждане покинуть территорию страны по заграничному паспорту, который недействителен, но срок его действия был продлен еще на 5 лет (в Государственной миграционной службе или в посольстве/консульстве Украины за рубежом).

Об этом МВД рассказало в соцсетях.

Пропуск может осуществляться на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен.

Выезд из Украины граждан Украины осуществляется по следующим документам:

паспортом гражданина Украины для выезда за границу

дипломатическим паспортом

служебным паспортом

удостоверением личности моряка

другие документы, предусмотренными международными договорами Украины.

"На период действия военного положения и в течение года со дня его прекращения или отмены пересечение границы может осуществляться гражданами Украины в пунктах пропуска через государственную границу и пунктах контроля на основании паспорта гражданина Украины для выезда за границу, срок действия которого продлен", - подытожили в МВД.

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