Комплексный экзамен будет касаться знания основ Конституции, истории Украины и украинского языка.

Кабинет Министров внес в Верховную Раду проект закона об условиях получения гражданства Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сегодня наше правительство подало в Верховную Раду проект закона об условиях получения гражданства Украины", - отметил он.

По словам главы правительства, после принятия этого закона для получения украинского гражданства нужно будет сдать комплексный экзамен по знанию основ Конституции, истории Украины и украинского языка.

"Те же, кто получит гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной, или те, кто проходят службу в Вооруженных Силах Украины и получили гражданство, должны сдать три соответствующих экзамена в течение двух лет с момента его получения", - отметил он.

Шмигаль подчеркнул, что "Гражданство Украины - это привилегия, которую нужно заслужить знаниями и уважением к основополагающим принципам нашей страны".

Как сообщал УНИАН, петиция о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины была зарегистрирована 23 мая и набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения.

8 июля президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию и передал ее в Кабинет Министров, поручив премьер-министру рассмотреть возможность введения изменений.

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