Оформить разрешение можно будет в "Дии" бесплатно

В Министерстве цифровой трансформации Украины работают над упрощением процедуры оформления разрешения для ребенка на выезд за границу. Уже вскоре такую справку можно будет получить с помощью нескольких кликов в "Дии".

Вице-премьер Михаил Федоров в своем Telegram рассказал о новых возможных в приложении "Дия", отметив, что оформление разрешения на выезд ребенка за границу – из бумажного и забюрократизированного прошлого.

"Надо найти все бумажные документы и свидетельства, а главное – время и деньги на нотариуса. А еще - носить заверенное нотариусом бумажное заявление с собой. Его можно случайно потерять, и придется еще раз проходить всю процедуру сначала", – пояснил Федоров.

По его словам, большинство стран ЕС уже ввели определенную электронную форму для такого разрешения. Во Франции – его можно просто скачать с сайта. Италия, Германии и Литва – отказались от него вообще.

Федоров обещает, что оформление будет доступным в смартфоне и абсолютно бесплатным. Инициативу Минцифры и Минюста парламент поддержал в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, 19 июля Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дия" появится англоязычная версия загранпаспорта, водительских прав и техпаспорта.

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