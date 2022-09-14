В Украине подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за получение российского паспорта на временно захваченных территориях или призывы к этому.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Документ был подготовлен при участии специалистов Офиса генерального прокурора, Службы безопасности, Минреинтеграции, правозащитников и нардепов.
Он предусматривает уголовную ответственность за:
- приобретение гражданства или получение паспорта России госчиновниками или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены;
- пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому;
- ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта РФ.
В Минреинтеграции добавили, что получение паспорта страны-агрессора на временно оккупированных территориях оправдано только в том случае, если человек таким образом пытается через РФ или третьи страны вернуться на подконтрольную Украине территорию.
Напомним, ранее в правительстве посоветовали во избежание принудительной паспортизации со стороны российских оккупантов жителям временно захваченных территорий уехать оттуда.