Документ предусматривает наказание за получение российского паспорта на временно оккупированной территории, пропаганду и ограничение другие людей.

В Украине подготовили законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за получение российского паспорта на временно захваченных территориях или призывы к этому.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Документ был подготовлен при участии специалистов Офиса генерального прокурора, Службы безопасности, Минреинтеграции, правозащитников и нардепов.

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Он предусматривает уголовную ответственность за:

приобретение гражданства или получение паспорта России госчиновниками или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены;

пропаганду, публичные призывы, принуждение к этому;

ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта РФ.

В Минреинтеграции добавили, что получение паспорта страны-агрессора на временно оккупированных территориях оправдано только в том случае, если человек таким образом пытается через РФ или третьи страны вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Напомним, ранее в правительстве посоветовали во избежание принудительной паспортизации со стороны российских оккупантов жителям временно захваченных территорий уехать оттуда.

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