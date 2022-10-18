Законопроект принят в первом чтении.

Сегодня Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект о введении экзамена по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком для получения украинского гражданства.

Об этом сообщил в Telegram народный депутат Украины Ярослав Железняк.

За принятие в первом чтении проекта закона "О внесении изменений в законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно условий принятия в гражданство Украины" (регистрационный номер 7606) проголосовало 309 народных депутатов Украины.

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Законопроектом вводится как условие принятия в гражданство Украины знание основ Конституции Украины и истории Украины.

Также предусмотрено обязательство для указанных категорий лиц в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины относительно сдачи экзаменов по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения государственным языком и представления документов о сдаче таких экзаменов.

Экзамен для получения гражданства Украины: что стоит знать

Как сообщал УНИАН, 23 мая 2022 года на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины. Она набрала необходимых 25 тысяч голосов для рассмотрения. 8 июля президент Владимир Зеленский ответил на нее, что поручил премьер-министру рассмотреть возможность введения изменений.

28 июля в ВР был зарегистрирован проект закона "О внесении изменений в законы Украины "О гражданстве Украины" и "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" относительно условий принятия в гражданство Украины" (№7606).

Его инициатором является премьер-министр Денис Шмигаль, который тогда отмечал, что Министерству образования и науки совместно с Национальной комиссией по стандартам государственного языка поручено разработать и утвердить программы экзамена на уровень владения государственным языком, по истории Украины и по основам Конституции Украины.

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