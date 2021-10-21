Констанкевич поблагодарила всех, кто работал над выделением финансирования для замка.

Замок Радзивиллов в Олыке внесен в бюджетное финансирование. Уже в этом году в рамках программы "Большая реставрация" государство выделит первые 10 млн гривень. Парламентарии внесли в государственный бюджет-2022 поправку депутатской группы "Партия "За майбутнє" о субвенции местным бюджетам на реализацию проектов ремонтно-реставрационных работ памятников культурного наследия.

"Это общая победа всей нашей волынской команды. Все мы хорошо понимаем значимость этого историко-культурного памятника не только как туристического магнита для Большой Волыни. Замок играет значительную роль в геополитическом европейском контексте. Удобное географическое, логистическое расположение вблизи границы будет способствовать трансграничному, международному сотрудничеству. Историю мы чтим, и прежде думаем о будущем, которое нужно строить уже сейчас", — заявила народный депутат Ирина Констанкевич.

Констанкевич поблагодарила всех, кто работал над выделением финансирования для замка. "Каждый в свое время и на своем месте хорошо выполнял работу с глубоким пониманием необходимости усиливать, развивать потенциал Волыни через туристическую инфраструктуру", — отметила депутат. Среди драйверов процесса Констанкевич вспомнила председателей областного совета Игоря Палицу, Ирину Вахович, Григория Недопада, областных депутатов, народных депутатов от Волыни, представителей местного самоуправления, музейщиков, работников областной администрации, МКИПа.

Справка. Оборонный замок в Олыке в 1564 году заложил Николай Радзивилл. Это был один из первых в Украине квадратных замков, укрепленный стеной и окруженный рвом с водой. В XVIII-XIX веках это была одна из самых роскошных резиденций Восточной Европы. В советское время четырехсотлетнее здание замка использовалось как психиатрическая больница, действовавшая более 50 лет. С 1 июля 2021 года Олицкий замок Радзивиллов входит в состав Волынского краеведческого музея. По состоянию на сегодня разработана программа восстановления историко-архитектурного наследия Олыки. На реставрацию замка, валов и предзамковой площади запланировано 475 миллионов гривень.

Автор: Григорий Бондарь