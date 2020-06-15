В Минобразования заявили о недопустимости отмены ВНО

Министерство заверило, что готово провести ВНО в безопасных условиях.

В Министерстве образования и науки заявляют о недопустимости отмены ВНО, и что готовы к его проведению в безопасных условиях и в соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача Украины и эпидситуации.

Об этом говорится в заявлении ведомства, переданном УНИАН.

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«Отмена ВНО недопустима, поскольку это единственный объективный инструмент оценки и механизм прозрачного поступления в вуз, а его отсутствие создаст значительные коррупционные риски», - отметила врио министра Любомира Мандзий.

По ее словам, министерство, украинский и региональные центры оценивания качества образования готовы проводить ВНО в безопасных условиях - пункты проведения тестирования обеспечены медицинскими масками, термометрами, антисептиками и защитой для медиков. В пункты тестирования средства защиты доставляют ОГА, которые получили их от партнеров. А готовность пунктов тестирования контролирует Госпродпотребслужба согласно специальному чеклисту.

В частности, во время внешнего независимого оценивания:

будет проходить контроль за соблюдением рекомендаций по допуску на ВНО (температура тела не выше 37,2 градусов, отсутствие признаков респираторных заболеваний, наличие маски или респиратора);

Госпродпотребслужба будет контролировать требования к пунктам тестирования (расстояние между участниками не менее 1,2 м, масочный режим, наличие антисептиков, дезинфекция помещений, организованная утилизация использованных масок и т.п.);

будут действовать меры во избежание скоплений людей (больше времени для входа, промежутки времени для входа различных участников, правильная организация очередей с дистанцией);

будет происходить сопровождение медиков и Национальной полиции;

будут привлечены инструкторы не из групп риска.

«Сейчас МОН готовится к проведению основной сессии ВНО 25 июня - 17 июля. В то же время Минздрав готовит параметры, которым должна соответствовать эпидемиологическая ситуация для безопасного проведения ВНО. Показатели должны утвердить на Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 16 июня 2020 года», - отметила Мандзий.

Она напомнила, что, согласно данным мировой статистики, возрастная группа участников ВНО является устойчивой к заражению - лишь 1,2% всех больных COVID-19 составляют подростки, то есть риски заражения мизерные.

«Вместе с тем без ВНО поступление в вузы может стать более опасным с эпидемиологической точки зрения, поскольку предполагает большие скопления людей и сложность в соблюдении социальной дистанции в очередях, во время экзаменов. Это создает дополнительный риск для крупнейших городов Украины во время пандемии», - сказала она.

Врио министра подчеркнула, что альтернативный механизм для проведения вступительной кампании создать невозможно, и поэтому отмена ВНО ставит под угрозу будущее поступление 2020 года.

«ВНО гарантирует поступающим высокие и равные шансы для поступления. Любые попытки отменить тестирование приведут к возвращению неравного доступа к высшему образованию, который зависит от состояния семьи поступающего или наличии «связей», - пояснила она.

Мандзий отметила, что ВНО дает свободу выбора специальности, заведения высшего образования и региона обучения. Сданное тестирование дает возможность подать 5 заявлений на бюджет, в том числе в различных городах страны.

Как сообщал УНИАН, 12 июня Кабинет министров в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации отменил проведение в учреждениях образования пробного ЗНО, запланированного на 15 и 17 июня.

По поручению президента Владимира Зеленского участникам пробного ВНО вернут деньги в связи с изменением формата проведения.

В Минобразования напомнили, что пробное ВНО является добровольным и платной услугой для участников. Стоимость одного тестирования составляет от 138 до 150 грн в зависимости от региона.

В этом году зарегистрированные участники смогут сдать пробное тестирование не в учебных заведениях, а дома в режиме онлайн.

Верховная Рада в пятницу, 19 июня, во время Часа вопросов к правительству хочет заслушать информацию Министерства образования по поводу проведения ВНО в этом году.

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