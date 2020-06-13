В Украине официально отменили пробное ВНО
Кабинет министров официально отменил проведение пробного Внешнего независимого оценивания в Украине.
Оно было запланировано на 15 и 17 июня.
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Об этом во время брифинга 13 июня заявил министр здравоохранения Максим Степанов, ссылаясь на постановление Кабмина.
"Было отменено проведение пробного ВНО, которое предполагалось 15 июня этого года", – сказал он.
Такое решение приняли из-за роста количества инфицированных коронавирусом.
Напомним, как сообщал УНИАН, в Украине готовятся документы для полной отмены ВНО.
Как сообщал УНИАН, в Украине третий день подряд наблюдается увеличение количества подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом, в частности, за последние сутки, 12 июня, выявлено 753 новых больных COVID-19.
Всего с начала эпидемии в Украине заболели 30 тыс. 506 человек, умерли – 880, выздоровели – 13 тыс. 976.
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