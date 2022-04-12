Село Бузовая (Бучанский район, Киевская область) практически полностью разрушено после освобождения от российских оккупантов.
О пребывании рашистов в Бузовой до сих пор напоминают остатки разбомбленной вражеской военной техники.
Фотокоррепондент УНИАН побывал в Бузовой 11 апреля и показал, что осталось от опрятного села под Киевом.
Отметим, 10 апреля Министерство обороны Британии сообщило об обнаружении в селе Бузова под Киевом братской могилы с погибшими украинскими гражданскими.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что возле села Бузовая Киевской области российские танки обстреляли семью, которая пыталась спрятаться от обстрела. В результате погиб 14-летний подросток.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Как выглядит Ирпень после освобождения от российских оккупантов (фоторепортаж, видео)
- Могилы во дворах и сплошное пепелище: Гостомель после освобождения от оккупантов (фоторепортаж)
- Много погибших: фоторепортаж с места эксгумации тел из братской могилы в Буче
- Село на Киевщине до сих пор затоплено из-за разрушенной оккупантами дамбы (фоторепортаж)
- Село Андреевка возле Бородянки после изгнания оккупантов усыпано снарядами (фоторепортаж)