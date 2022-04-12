О пребывании рашистов в Бузовой до сих пор напоминают остатки разбомбленной вражеской военной техники.

Село Бузовая (Бучанский район, Киевская область) практически полностью разрушено после освобождения от российских оккупантов.

О пребывании рашистов в Бузовой до сих пор напоминают остатки разбомбленной вражеской военной техники.

Фотокоррепондент УНИАН побывал в Бузовой 11 апреля и показал, что осталось от опрятного села под Киевом.

Отметим, 10 апреля Министерство обороны Британии сообщило об обнаружении в селе Бузова под Киевом братской могилы с погибшими украинскими гражданскими.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что возле села Бузовая Киевской области российские танки обстреляли семью, которая пыталась спрятаться от обстрела. В результате погиб 14-летний подросток.

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