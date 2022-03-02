Трагедия произошла у села Бузовая, поделился советник главы МВД.

Возле села Бузовая Киевской области танки Российской Федерации обстреляли семью, которая пыталась спрятаться от обстрела.

Российский снаряд смертельно ранил 14-летнего подростка, сообщил в Telegram советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко.

По его данным, после смертельного обстрела Генпрокуратура Украины начала уголовное производство.

"…Российские танки обстреляли семью, которая пыталась скрыться от обстрела у села Бузовая Киевской области. Российский снаряд смертельно ранил 14-летнего ребенка…", - добавил Геращенко.

Напомним, 24 февраля российский президент Владимир Путин начал вторжение в Украину, в ряде городов, в том числе и под Киевом, прогремели взрывы, противник начал уничтожать военные объекты.

Позже украинский лидер Владимир Зеленский обратился к землякам и объявил о введении военного положения. После этого враг атаковал жилые дома. В частности, противник обстрелял город Ирпень Киевской области, были повреждены жилые дома и разбиты дороги.

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