Президент Владимир Зеленский назначил заместителя командующего Национальной гвардией Украины. Им стал генерал-майор Олег Сахон.
Соответствующий указ главы государства №143/2023 от 9 марта опубликован на сайте президента.
"Назначить Сахона Олега Александровича заместителем командующего Национальной гвардией Украины", – говорится в документе.
Олег Сахон: что о нем известно
Олег Сахон был начальником Восточного территориального управления Национальной гвардии Украины. В 2020 году ему было присвоено звание генерал-майора.
В 2017 году вместе с СБУ и силами контрдиверсионной борьбы Сахон участвовал в проведении специальной операции на Луганщине. Она состоялась в районе населенных пунктов Новозвановка и Троицкое. Тогда нацгвардейцы задержали 28 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Во время операции двое боевиков оказали сопротивление, они были уничтожены.
В 2022 году после российского вторжения Сахон участвовал в обороне Харькова.
Сахон также отмечен несколькими государственными наградами: медалью За безупречную службу III степени, орденом Даниила Галицкого и орденом Богдана Хмельницкого III степени.
Последние кадровые решения в Украине
6 марта состоялся ряд кадровых изменений в Службе безопасности Украины. Указом президента были уволены руководители региональных управлений СБУ в Запорожской и Сумской областях. Также был уволен заместитель председателя СБУ Александр Якушев.
В начале марта был изменен глава Херсонской городской военной администрации. На эту должность назначили Романа Мрочка.
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