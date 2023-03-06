Президент, в частности, назначил нового главу управления СБУ в Сумской области.

Президент Украины Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Службе безопасности Украины и уволил руководителей региональных управлений в Запорожской и Сумской областях.

Соответствующие указы №№130-136 от 6 марта опубликованы на сайте главы государства. Первым из них президент уволил Александра Якушева с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, а следующими - Александра Провоторова с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ, Игоря Носка с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ.

Также глава государства уволил руководителей управлений СБУ в Запорожской и Сумской областях - Бориса Безрукого и Эдуарда Федорова соответственно.

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В то же время, Зеленский назначил на должность главы управления СБУ в Сумской области Олега Красношапку, а на должность начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ - Олега Храмова.

Важные назначения в СБУ - что надо знать

Летом прошлого года с должности главы СБУ был уволен Иван Баканов. Позже Владимир Зеленский назначил первого заместителя главы спецслужбы Василия Малюка временным исполняющим обязанности руководителя.

6 февраля этого года президент предложил парламенту поддержать кандидатуру Малюка на должность главы СБУ. Уже 7 числа Верховная Рада назначила Малюка главой спецслужбы.

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