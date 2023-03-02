Галина Луговая уволена с должности начальника Херсонской городской военной администрации.

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальника Херсонской городской военной администрации.

Как сообщается на сайте президента Украины, согласно распоряжению президента Украины №29/2023-рп, Галина Луговая уволена с должности начальника Херсонской городской военной администрации Херсонского района Херсонской области.

Другим распоряжением (№30/2023-рп) на эту должность назначен Роман Мрочко.

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Луговая была назначена на должность начальника Херсонской городской военной администрации 21 сентября 2022 года.

По предварительным данным, Роман Мрочко ранее занимал должность заместителя военного прокурора Южного региона Украины.

24 января президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых глав областных государственных администраций. Были уволены Валентин Резниченко с должности главы Днепропетровской ОВА, Александр Старух - с должности главы Запорожской ОВА, Дмитрий Живицкий - с должности главы Сумской ОВА, Ярослав Янушевич - с должности главы Херсонской ОГА.

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