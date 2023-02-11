Соответствующий указ №74/2023 от 11 февраля опубликован на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Дзюбу с должности заместителя командующего Нацгвардии.

Соответствующий указ №74/2023 от 11 февраля опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Дзюбу Руслана Владимировича с должности заместителя командующего Национальной гвардии Украины", - говорится в тексте указа.

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Последние кадровые новости

Новый год в госаппарате начался громкими увольнениями. 24 января президент Украины Владимир Зеленский уволил пятерых глав областных государственных администраций.

В частности, уволены Валентина Резниченко с должности главы Днепропетровской ОВА, Александра Старуха - с должности председателя Запорожской ОВА, Дмитрия Живицького - с должности председателя Сумской ОВА, Ярослава Янушевича - с должности председателя Херсонской ОГА.

Также президент уволил Алексея Кулебу с должности председателя Киевской областной государственной администрации. Другим указом он назначил его заместителем руководителя Офиса президента.

Комментируя эти кадровые решения, в вечернем видеообращении президент отметил, что это очередные кадровые решения, и соответствующие шаги будут приниматься и в дальнейшем.

Кроме того, офис генпрокурора уволил руководителей пятерых областных прокуратур, генпрокурор Андрей Костин также уволил своего заместителя Алексея Симоненко и назначил новую тройку заместителей. А Кабинет Министров уволил ряд заместителей министров в Минобороны, Минсоцполитики и Министерстве развития общин и территории.

Также появлялись слухи о том, что Сергея Гайдая в ближайшее могут уволить с должности главы Луганской областной военной администрации, а также, вероятно, отправят в отставку министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта и министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина.

31 января Зеленский анонсировал новые кадровые решения.

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