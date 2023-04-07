Эти работники считались лояльными к рашистам.

Российские оккупанты вломились в одно из помещений временно захваченной Запорожской АЭС и похитили четырех сотрудников. Их место пребывания на текущий момент неизвестно.

Об инциденте сообщила пресс-служба "Энергоатома" в официальном Telegram-канале. В сообщении сказано: "Вечером 6 апреля оккупанты в масках ворвались в одно из помещений временно оккупированной Запорожской АЭС и забрали четырех работников службы физической защиты станции. Атомщиков вывезли в неизвестном направлении, и сейчас место их пребывания остается неизвестным".

Оккупанты похитили сотрудников, которые считались лояльными к российскому так называемому "управлению" ЗАЭС. Все они подписали контракты с фейковой АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС". Среди этих работников был и Марк Волков, заместитель "начальника" одной из служб, который всячески способствовал незаконной деятельности рашистов.

Видео дня

"Несмотря на "официальный" переход на работу к оккупантам, их "боссы" не могут найти у задержанных паспорта РФ: то ли не взяли пока, то ли тщательно скрывают. Возможно, таким образом они стремятся "пройти между капельками", чтобы после деоккупации не попасть в список коллаборантов, и именно это не понравилось рашистам", — предположили в "Энергоатоме".

Ситуация на ЗАЭС: актуальная информация

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси в конце марта второй раз посетил Запорожскую АЭС с момента ее временной оккупации. После этого он заявил, что защитить объект больше невозможно, так как вокруг него растет военная активность.

В Офисе президента Украины скептично прокомментировали поездку Гросси, заявив, что практические шаги МАГАТЭ реализовать не может.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии в апреле посетит Москву. Цель визита — обеспечение безопасности ЗАЭС.

По данным Центра национального сопротивления, рашисты продолжают давить на персонал Запорожской АЭС. Оккупанты в пыточных заставляют работников принимать паспорт РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: