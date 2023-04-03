Ранее чиновник приезжал с ревизией на Запорожскую АЭС.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует приехать "в гости" в Москву уже в ближайшие дни.

Об этом стало по итогам телефонного разговора Гросси и главы МИД Италии Антонио Таяни, сообщает итальянское телевидение Rai.

Во время переговоров стороны затронули вопрос демилитаризации Запорожской АЭС, которую недавно посетил глава МАГАТЭ.

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Также отмечается, что в разговоре с Гросси итальянский министр поддержал инициативы МАГАТЭ по поводу безопасности станции.

"Таяни подтвердил, что итальянское правительство решительно поддерживает эту перспективу, в том числе с учетом миссии, которую Гросси собирается предпринять в Москву в ближайшие дни", - заявили в МИД Италии.

Визит Гросси на Запорожскую АЭС

Напомним, что 29 марта главе МАГАТЭ Рафаэлю Гросси удалось прорваться во временно оккупированный Энергодар (Запорожская область) для визита на АЭС, которую взяли в "заложники" российские оккупанты.

После своей поездки Гросси констатировал, что на территории станции отмечается усиление концентрации войск РФ. В этом контексте он заявил, что станцию "больше невозможно защищать".

Позже в Офисе президента оценили заявления Гросси, указав, что практической выгоды от посещения миссией ЗАЭС - нет, ведь станция все еще находится под контролем российской армии.

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