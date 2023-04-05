Особому давлению подвергают работников ЗАЭС, кто более года оккупации не соглашается работать на оккупанта.

Во временно оккупированном Энергодаре россияне похищают работников Запорожской АЭС для "профилактических бесед" в застенках, чтобы заставить взять паспорта РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС). "Рашисты продолжают давить на патриотический персонал крупнейшей атомной станции в Европе. Создав псевдопрофсоюзную организацию на Запорожской АЭС, оккупанты силой загоняют украинских работников вступать в эту фейковую структуру", - говорится в сообщении.

Захватчики считают, что к ней должны присоединиться все работники станции, но уже имея на руках российские паспорта.

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"Поэтому всех несогласных получать вражеский "документ" вывозят на "профилактические беседы", во время которых просто... пытают", - говорится в сообщении.

Отмечается, что особому давлению подвергают тех, кто, несмотря на более чем год оккупации не изменяет Украине и не заключил договор с росатомовской фейковой организацией, "предназначенной" быть якобы оператором Запорожской АЭС.

Ситуация на Запорожской АЭС

30 марта генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после визита на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию заявил, что ее больше невозможно защитить.

17 марта Генштаб сообщил, что российские оккупанты создали в городе Энергодар Запорожской области новую пыточную.

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