Агентство не реализовывает свои заявления на практике.

Визиты МАГАТЭ на ЗАЭС и заявления по итогам поездок — это лишь голословные утверждения, которые не реализовываются на практике. Агентство выполняет только собственную миссию.

Такие комментарии в интервью 24 каналу дал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он напомнил, что МАГАТЭ полгода пытается реализовать план по созданию безопасной зоны вокруг ЗАЭС. Однако агентство не смогло добиться своей цели и вернуть атомную электростанцию под законный контроль Украины.

"Это подчеркивает качество этих международных институций и влияния на эти институции России. Они существенны. К сожалению, это только голословные утверждения, не имеющие никакого желания быть реализованными в каком-то конкретном логическом плане. То есть приехали, что-то заявили, выполнили свою миссию", — заявил Подоляк.

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По словам советника руководителя ОПУ, последний визит директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС лишь в очередной раз показал, что агентство неспособно эффективно решить вопрос с временной оккупацией атомной электростанции.

Ситуация на ЗАЭС: последняя информация

В конце марта Гросси подтвердил, что выступает за создание определенной формы защиты захваченной атомной электростанции. По его словам, нужно объяснить людям, как действовать для обеспечения безопасности объекта.

Гендиректор МАГАТЭ 29 марта посетил Запорожскую АЭС второй раз с момента ее оккупации. Он приехал на ЗАЭС в сопровождении рашистов.

После визита Гросси заявил, что атомную электростанцию уже невозможно защитить. Причиной руководитель назвал усиление военной активности в регионе.

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