Бывает, что от момента гибели защитника до вручения награды проходит полгода-год, а иногда даже больше.

В феврале 2024 года погибшему воину Виктору Онисько присвоили Орден Богдана Хмельницкого III степени, однако его жена Ольга узнала об этом случайно из Википедии.

Как пишет "Украинская правда", в мае орден передали в Оболонский ТЦК и уже это ведомство должно было связаться с семьей и пригласить на церемонию вручения, однако этого так и не произошло.

"Указ о награждении моего мужа офицерским орденом был подписан президентом еще в феврале 2024 года. Я увидела новость об этом где-то через месяц в Википедии - на странице, посвященной Вите. Подождала еще месяц. Тишина", - вспоминает Ольга.

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После этого она пообщалась с побратимами Виктора из 128-й бригады. Там ей объяснили, что ордена отправляют в ТЦК по месту жительства. Также нужно время на их изготовление.

Представитель 128-й ОГШБр Ярослав Галас объяснил, что когда боец погибает, бригада готовит представление на награду. Документ подписывает командир бригады и дальше он проходит через бюрократическую цепочку.

"Представление поступает в оперативное командование, в котором находится бригада. После этого оно направляется на командование Сухопутных войск ВСУ, затем - в Министерство обороны, и уже из Минобороны оно поступает в Офис президента, поскольку эти награды присваивает лично глава государства. После подписания указа президента о присвоении награды посмертно документ возвращается обратным путем: через Минобороны, Сухопутные войска, оперативное командование и в конце концов поступает в ТЦК", - пояснил он всю эту схему работы.

По словам спикера, награда Виктора Онисько попала в ТЦК примерно в мае 2024 года. Однако, добавил Галас, бывает, что от момента гибели защитника до вручения награды проходит полгода-год, а иногда даже больше. Именно это и произошло с Ольгой.

Женщина позвонила в ТЦК, где оформляла все документы после гибели мужа, но ей никто не ответил. Тогда они обратилась за помощью в ветеранский союз "Боевое братство Украины", который чтит память побратимов, награждая их детей собственной наградой "Родительское сердце". В сентябре дочь Ольги и Виктора пригласили на награждение.

Там же женщине помогли с поисками ордена. В результате его нашли в Облонском ТЦК.

"Забирая эту смятую коробку с орденом у бухгалтера, я спросила, почему такое отношение? Кто отвечает за коммуникацию с семьями? Это же почетный офицерский орден. Да и мой муж не ждал повестки, а добровольно мобилизовался в ВСУ в начале полномасштабного вторжения. Хотя был кинорабом и мог прикрыться "культурным фронтом". Я подождала еще несколько дней, надеясь, что кто-то хотя бы позвонит и извинится. Но снова - тишина", - вспоминает Ольга.

По словам женщины, ей было стыдно обнародовать эту историю, потому что "она позорит репутацию ВСУ". Однако Ольга признала, что страна проходит тяжелые времена, однако семьи павших бойцов проходят адские бюрократические круги и будто остаются невидимыми для общества.

"Но мы, семьи защитников, не являемся жертвами обстоятельств. На подвиге наших мужчин держится независимость Украины. Я хочу привлечь хотя бы к дисциплинарной ответственности людей, которые не чтят память павших воинов. Мне важно, чтобы семьи не чувствовали обесценивания и передавали следующим поколениям в наследство чувство достоинства, а не пренебрежения", - отмечает вдова.

Добавляется, что издание также пыталось дозвониться в Оболонский ТЦК, чтобы получить комментарий, однако на звонки не ответили.

Герои Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в конце прошлого года сообщил, что всем украинским воинам рядового и офицерского состава, которые с начала полномасштабной российской войны получили звание Героя Украины, и членам семей тех, кто удостоен этого звания посмертно, будет предоставлено жилье от государства.

25 февраля Зеленский впервые публично раскрыл потери Сил обороны Украины за два года полномасштабной войны против РФ. Он отметил, что в войне погибла 31 тыс. военнослужащих.

Недавно СМИ писали, что количество погибших военных выросло до 80 тысяч, однако президент назвал это ложью.

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