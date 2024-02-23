Президент отметил, что россияне потеряли более 400 тысяч солдат.

Потери среди украинских защитников в пять раз меньше, чем российские. Такое заявление сдела президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы знаем, что десятки тысяч людей были убиты. Десятки тысяч детей были депортированы. Если сравнивать количество погибших солдат, я бы сказал, соотношение 1:5. На одного украинского военного, погибшего в бою, приходится 5 российских солдат. Это примерная статистика", – сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Президент отметил, что россияне потеряли более 400 тысяч солдат.

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Потери Украины в войне

С начала полномасштбаной войны Украина официально не разглашает потери. Еще в 2022 году главнокомандующий сказал, что погибли около 9 тысяч воинов, однако потом другие числа не назывались.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия ранее предлагал Зеленскому раскрыть данные о потерях Украины в войне, чтобы общество поняло, что потери "не так велики, как они сами себе представляют".

В то же время, бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что одна из причин, по которым не раскрываются потери – безопасность самих защитников. По ее словам, при планировании операций военные опираются, в частности, на данные о количестве боеспособных лиц в подразделениях противника.

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