Сегодня начата реализация инициативы, которая основана на принципе "Украина защищает тех, кто защищает Украину".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что всем украинским воинам рядового и офицерского состава, которые с начала полномасштабной российской войны получили звание Героя Украины, и членам семей тех, кто удостоен этого звания посмертно, будет предоставлено жилье от государства.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время церемонии вручения первых сертификатов на получение квартир украинским защитникам, которым присвоено звание Героя Украины, и членам семей погибших героев.

Как отметил Зеленский, сегодня начата реализация инициативы, которая основана на принципе "Украина защищает тех, кто защищает Украину". Глава государства сообщил, что с 24 февраля 2022 года звание Героя Украины было присвоено 360 военнослужащим, 210 из них награждены посмертно.

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"Я убежден, что государственная политика в этом вопросе – это не только о достаточном обеспечении, но и прежде всего о достойном отношении. Не только о материальных, но и прежде всего о человеческих ценностях. Потому что грош цена жизни государства, которое не защищает тех, кто защищает ее ценой жизни", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина должна заботиться обо всех, кто ее защищает, и обеспечить все их потребности.

"Государство позаботится о каждом из них-и тех, кто с нами, и о семьях всех тех, кто отдал свою жизнь за страну. Это то самое меньшее, что мы можем сделать для всех, кто героически защищал и защищает Родину", – добавил Зеленский.

В связи с этим, глава государства вручил первые сертификаты на квартиры: их получили 12 Героев Украины и девять семей павших кавалеров ордена "Золотая Звезда".

В частности, сертификат из рук президента получила жена командира парашютно-десантного батальона майора Виталия Бохонка, который с начала полномасштабной агрессии РФ отличился в боях на Донбассе и погиб в июле 2022 года в Донецкой области.

Также вручен сертификат отцу солдата гранатометного отделения противотанкового взвода Александра Гарбуза, который в марте 2022 года взял на себя удар и позволил своему подразделению выйти из-под вражеского огня на Харьковщине, попал в плен и был убит российскими военными.

Сертификат на квартиру получила мать лейтенанта Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла, который с 2014 года принимал активное участие в боях у Саур-Могилы, Песков, Белокаменки, Марьинки, Авдеевки, Зайцево, счастья и погиб 7 марта 2023 года в бою вблизи Бахмута, получив несовместимые с жизнью ранения.

Кроме того, сертификат на жилье от государства получили члены семей младшего сержанта Вадима Лысенкова, который командовал штурмовым отделением и принимал непосредственное участие в операциях по разведке местности вблизи Бахмута, получал важные данные и погиб в ноябре 2022 года, командира авиационного звена эскадрильи майора Даниила Мурашко, который совершил 141 боевой вылет и героически погиб в Донецкой области.

Сертификат также получили: жена майора Юрия Назарука, который участвовал в освобождении от российских оккупантов Бучи и Ирпеня и погиб в июне 2022 года в боях за Северодонецк, жена капитана Олега Тарахкала, который в апреле 2022-го лично заминировал и взорвал важный мост на Харьковщине и пал в бою с оккупантами.

Вместе с тем, из рук главы государства получила сертификат на жилье и мать снайпера зенитно-артиллерийского взвода роты огневой поддержки солдата Александра Мациевского, которого расстреляли российские оккупанты после отказа снять шеврон со словами "Слава Украине!"

Зеленский вручил сертификаты на квартиры также заместителю командира батальона морской пехоты майору Сергею Дудину, который неоднократно проявил себя в боях на Херсонщине, заместителю командира 299-й бригады тактической авиации подполковнику Ростиславу Лазаренко, который с начала полномасштабного вторжения совершил более 360 боевых вылетов и лично уничтожил более 100 единиц вражеской техники.

Жилье от государства предоставлено также мастер-сержанту Борису Харчуку, который за время боевых действий неоднократно возглавлял успешные штурмовые действия на востоке Украины, в частности на Харьковщине, командиру авиационной эскадрильи подполковнику Евгению Соловьеву, который совершил сверхсложный боевой полет на вертолете для десантирования войск в заблокированный Мариуполь и эвакуации раненых защитников, командир 1-й отдельной танковой Северской бригады полковник Леонид Хода, который руководил оборонительными действиями на подступах к Чернигову.

Также государством отмечены: начальник сектора центра СБУ Дмитрий Башкинцев и семья павшего в бою подполковника СБУ Владимира Украинца. Благодаря этим военнослужащим удалось предотвратить прорыв бронетехники и проход ДРГ противника на территорию Украины. Владимир украинец погиб в ноябре 2022 года во время выполнения заданий в Запорожской области.

Получили сертификаты на жилье также стрелок-зенитчик Национальной гвардии Украины Роман Гломба, который с невероятной меткостью с помощью ПЗРК "Игла" уничтожил три вражеских штурмовика Су-25, заместитель командира по артиллерии НГУ полковник Олег Голиней, который спланировал и организовал систему огневых позиций для оборонительных и наступательных действий на Луганщине, обеспечил вывод из окружения и сохранение жизни более тысячи военнослужащих.

Отмечен также старший офицер отделения разведки Нацгвардии капитан Виталий Литвин, подразделение которого осуществило несколько специальных операций по отпору российской агрессии на Луганщине, нацгвардеец майор Святослав Пономарь, благодаря мужественным и героическим действиям которого гвардейцы держали отчаянную оборону Мариуполя.

При этом, в рядах Государственной пограничной службы жилье предоставлено лейтенанту Эдуарду Атрашкевичу, который участвует в обороне Украины с 2014 года, и подполковнику Александру Марчуку, подразделение которого самоотверженно выполняло задачи по штурму позиций врага на Запорожском направлении.

"Эти имена будут навсегда вписаны в историю нашей независимости, нашего государства. Эти имена будут изучать в школах и знать наши дети и внуки, об этих людях будет написано не одну книгу и снят не один фильм", – подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил украинских героев за все, что они сделали, а семьи погибших – за выдержку и отвагу.

"Я искренне верю, что однажды об этих подвигах будут знать все. Это будет в мирной Украине, Украине, которая одержала победу. Которая одержит победу благодаря вам, вместе с вами. Слава нашим Героям! Слава Украине!" - сказал глава государства.

Поддержка защитников Украины - последние новости

В сентябре в Министерстве финансов сообщали о существенном переосмыслении подходов к ветеранской политике в 2024 году, а также увеличении финансирования этого направления на 7,5 миллиардов гривен - до более 14 миллиардов.

В частности, для обеспечения жильем ветеранов, в первую очередь лиц с инвалидностью, запланированы выплаты для более 2 тысяч человек. На это направление в проекте госбюджета предусмотрено около 6 миллиардов гривен, то есть в среднем поддержка достигнет более 2,5 миллиона каждому из получателей.

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