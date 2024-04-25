По словам Марины Бекало, после выдачи справки ВВК, где будет указана причина смерти военного, сын может подать заявление в ТЦК СП.

В случае доказательства факта гибели отца во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения его сын будет иметь право на отсрочку от призыва на военную службу. Об этом рассказала адвокат Марина Бекало.

По ее словам, по действующей норме Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу по мобилизации женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии и во время действия военного положения.

"Обстоятельства его смерти должны указывать именно на факт его гибели в связи с прохождением им военной службы во время военного положения. Эти обстоятельства должны подтверждаться справкой ВВК о причине смерти, которая должна быть связана с несением военной службы", - отмечает юрист.

Она пояснила, что для этого родственниками подаются заявления в ВВК (по месту нахождения ТЦК СП, где погибший состоял на учете) о выдаче справки ВВК и следующие документы:

свидетельство о смерти (заверенная копия);

врачебное свидетельство о смерти (справка о причинах смерти) и его заверенная копия;

выписка из приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков части в связи со смертью;

извещение о смерти;

копия паспорта заявителя и документ, подтверждающий родство с погибшим (копия свидетельства о браке, о рождении).

"Также надо запросить в воинской части акт проведения служебного расследования об обстоятельствах и причинах смерти военного (это является дополнительным доказательством об обстоятельствах смерти)", - уточнила адвокат.

По словам Бекало, после выдачи справки ВВК, где будет указана причина смерти военного, сын может подать заявление в ТЦК СП по месту своего воинского учета, с просьбой предоставить ему отсрочку.

Мобилизация в Украине - последние новости

Многодетные родители в Украине могут быть мобилизованы. Об этом рассказал заместитель министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Он пояснил, что это будет касаться тех родителей, которые не платят алименты. На сегодня количество должников по алиментам превышает 500 тысяч человек.

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