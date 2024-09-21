Он отметил, что указанные цифры западных журналистов не соответствуют действительности.

Украинский президент Владимир Зеленский опроверг данные издания WSJ о том, что ВСУ потеряли на войне уже 80 тысяч военных.

"80 тыс. потерь украинских военных - это ложь. Реальная цифра гораздо меньше. Существенно", - подчеркнул он.

Напомним, 17 сентября американская газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что количество убитых на войне украинских военных достигло 80 тыс. человек.

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Именно на эти данные и отреагировал украинский президент на встрече с журналистами.

Война в Украине: новости

18 сентября народный депутат от партии "Голос", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что данные газеты The Wall Street Journal о 80 тыс. погибших на войне с РФ украинских военных значительно завышены."Я думаю, это преувеличенные данные. Однозначно. Те, что есть. Именно, если мы говорим о погибших, то у нас признаны", – сказал он.

В целом западные аналитики и журналисты любят называть много потерь ВСУ в войне против оккупантов. Так, например, в начале года президент американского аналитического фонда "Потомак", военный эксперт и экс-советник Маргарет Тэтчер Филипп Карбер заявил, что по подсчетам экспертов, общие потери украинцев на войне составляют около 250 тыс. человек.

При этом 25 февраля президент Владимир Зеленский впервые публично раскрыл потери Сил обороны Украины за два года полномасштабной войны против РФ.Он отметил, что с 24 февраля 2022 года по сегодняшний день на войне погибло 31 тыс. военнослужащих.

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