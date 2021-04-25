Уже через неделю с появления первых симптомов можно получить значительное поражение легких, предупредил медик.

Новые штаммы коронавируса передаются значительно быстрее, а течение коронавирусной болезни с ними может быть непредсказуемым.

Читайте такжеВо Франции 140 людям вместо вакцины Pfizer вкололи соленую воду

Об этом в Facebook рассказал главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий.

"Новые штаммы значительно быстрее передаются от больного к здоровому, практически шансов не заразиться от больного нет. Течение ковида при новых штаммах вируса молниеносное", - отметил он.

По словам медика, на практике это означает, что уже на 6-7 день с появления первых симптомов можно получить значительное поражение легких.

"Также уже на 6-7 день анализ ЦРП может быть в 10-15 раз выше нормы. То же самое с показателем - ддимер он уже может подниматься в несколько раз. Сатурация кислородом часто держится нормальной до 10-12 дня, после чего может неожиданно резко снизиться и создать серьезную проблему для медиков в лечении дома, без кислорода", - пояснил врач.

По словам Жиравецкого, изменений в лечении с появлением новых штаммов нет, однако начинать его нужно значительно быстрее и быстро реагировать на изменения состояния пациента. Впрочем, витамины с новым штаммом не работают, а такие лекарства как суммамед и цефтриаксон также малоэффективны.

Как сообщил врач, даже с новым штаммом COVID-19 можно перенести в легкой форме. Однако процент тех, кто нуждается в сложном и часто стационарном лечении значительно выше, чем раньше.

"Каждый день, а порой час на счету", - подытожил он.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров