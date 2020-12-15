В Украине продолжают действовать карантинные ограничения, введенные с целью сдерживания распространения коронавируса.

В Украине за сутки от COVID-19 выздоровело рекордное количество пациентов. В центре Киева утром проходит акция представителей малого бизнеса.

Ситуация с коронавирусом

За сутки в Украине коронавирусную инфекцию диагностировали у 8416 человек, при этом за сутки выздоровело рекордное количество пациентов - 16150 украинцев.

По состоянию на 15 декабря в Украине официально подтверждені 909082 случаев заболевания COVID-19, из которых выздоровели 522868 украинцев, 15480 - умерли.

Митинг предпринимателей в Киеве

В правительственном квартале Киева сегодня утром проходит акция представителей малого бизнеса. Движение по улице Грушевского перекрыто.

Сложные погодные условия в Украине

Сегодня в западных областях ночью и утром будет туман, видимость 200-500 метров. Также в восточных, Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях гололед, на дорогах гололедица.

Главные новости Украины: что важно знать 15 декабря 2020

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Алина Вишневская