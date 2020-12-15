В Нацагентстве отмечают, что в ближайшее время предоставят предложения по устранению замечаний в этом законе и в законе относительно отдельного Порядка составления протокола об админправонарушениях в отношении судей.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции заявляет, что имеет три замечания к принятым Верховной Радой законам № 4470, № 4471, которыми восстанавливаются полномочия НАПК и устанавливается отдельный порядок составления протокола об административных правонарушениях в отношении судей.

Как говорится в заявлении НАПК, предложения по устранению замечаний Агентство внесет уже в ближайшее время.

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Первое замечание касается того, что закон обязывает НАПК информировать Высший совет правосудия или Конституционный суд Украины о начале мониторинга образа жизни любого судьи.

"Последствия: меры по мониторингу образа жизни судей не будут эффективными. Так, лицо, в отношении которого будет осуществляться мониторинг, сможет специально не распространять или удалить из открытых источников информацию о ценных вещах (например, автомобилях), которые имеет в пользовании, или попытается "легализовать" состояние, сообщив НАПК о самостоятельно выявленных ошибках в декларации", - объясняют в НАПК.

Второе замечание касается того, что составлять протоколы в отношении судей вправе только председатель НАПК и его заместители.

"Последствия: такая практика может создать опасный прецедент - выписка отдельных процедур некоторых категорий правонарушителей. Это может дать право другим категориям - депутатам, полицейским - также претендовать на отдельные процедуры относительно себя", - отмечается в заявлении.

ТУ НАПК отметили, что такая процедура грубо противоречит действующей практике составления протоколов другими органами. "В целом ориентировочно 60 других органов составляют на судей административные протоколы без каких-либо специальных процедур. Например, министр внутренних дел и председатель налоговой не составляют в отношении судей протоколы за нарушение правил дорожного движения или неуплату налогов", - отметили в Нацагентстве.

В третьем замечании говорится, что закон обязывает НАПК создать с помощью программных средств "очередь" деклараций и информировать декларанта о включении в эту очередь.

"Последствия: программные средства в этом случае не смогут сделать процесс более эффективным. Например, сегодня в реестре более 300 деклараций "президентов". Если формировать такую очередь электронными средствами, НАПК должно будет проверять эти ложные декларации", - говорится в заявлении.

В то же время в Агентстве отметили, что НАПК начинает восстанавливать работу по всем основным направлениям, руководствуясь положениями принятых изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции".

Восстановление полномочий НАПК

15 декабря Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменений в закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции (№4470). За это решение проголосовали 300 народных депутатов.

Закон восстанавливает те полномочия НАПК, по которым Конституционный суд не привел правовой позиции по их неконституционности, а также устанавливает особенности осуществления антикоррупционных мер в отношении судей.

Также Верховная Рада установила отдельный порядок составления протокола об административных правонарушениях в отношении судьи, судьи Конституционного суда Украины.

За закон Украины «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного суда Украины» (№4471 ) проголосовал 321 народный депутат.

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Автор: Виталий Саенко