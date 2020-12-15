Спикер митинга призвал со сцены всех пострадавших обращаться к медикам, прибывшим на Майдан.

На Майдан Независимости, где протестуют предприниматели, появились машины "скорой" помощи, которые прибыли оказать медицинскую помощь пострадавшим в ходе столкновений с полицейскими.

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Столкновения и толкотня произошли в тот момент, когда активисты пытались установить палатки на Майдане Независимости. Полиция начала мешать протестующим.

Спикер митинга призвал со сцены всех пострадавших обращаться к медикам, прибывшим на Майдан.

Сейчас точное число пострадавших и степень травмирования в результате столкновений неизвестно. Однако активисты заявляют о госпитализации некоторых пострадавших. Также один человек пожаловался на проблемы с сердцем.

Протесты "ФОПов" в центре Киева: столкновения на Майдане

Главным требованием акции движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" является отмена карантинных ограничений для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1(2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Сегодня, 15 декабря, произошли столкновения между активистами и полицией в ходе попытки установить палатки на Майдане.

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Автор: Андрей Василюк