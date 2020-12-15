По словам участников акции протеста, силовики применили силу и слезоточивый газ.

Активисты движения #SaveФОП попытались поставить на Майдане Независимости палатки, однако полиция им помешала. Между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

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Стрим с Майдана независимости ведет активист Ольга Гурская. По словам участников акции протеста, силовики применили силу и слезоточивый газ.

Активисты пытаются сформировать живую цепь, чтобы все же установить палатки.

Протесты ФОПов 15 декабря

В правительственном квартале Киева сегодня с утра проходит акция представителей малого бизнеса. Движение на улице Грушевского перекрыто.

Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФОПов. Они также протестуют против возможного локдауна.

Что было раньше

Украинские предприниматели движения #SaveФОП регулярно устраивают протесты, требуя оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов.

Верховная Рада 1 декабря приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года

Тем не менее, протестующих этот законопроект не удовлетворил, они продолжают протесты, требуя более значительных уступок.

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Автор: Дмитрий Захаров