Движение на Крещатике в связи с протестами перекрыто.

Майдан Независимости в дыму из-за шумовых гранат. Полиция отошла к Главпочтамту, однако успела забрать с собой палатки.

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Об этом свидетельствуют видео в сети и пишет ТСН.

Большой столб дыма сейчас образовался посреди Майдана. Между участниками акции и правоохранителей продолжается потасовка.

По сообщению КГГА, движение на Крещатике в связи с протестами перекрыто.

Как сообщали в МВД, с задержанными проводят превентивные меры для восстановления правопорядка.

В центре столицы дежурят медики. Известно, что в результате столкновений есть пострадавшие со стороны протестующих.

Требования предпринимателей

Участники акции призывают полицейских не применять силу к ним и вспомнить 2014 год, времена Революции Достоинства.

Требованием акции движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" является отмена карантинных ограничений для малого и микробизнеса и принятие законопроектов № 3853-1(2), № 3993, направленных на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Протесты "ФОПов" 15 декабря

В правительственном квартале Киева сегодня с утра проходит акция представителей малого бизнеса. Движение на улице Грушевского перекрыто.

Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для Фопов. Они также протестуют против возможного локдауну.

Что было раньше

Украинские предприниматели движения #SaveФОП регулярно устраивают протесты, требуя оставить упрощенную систему налогообложения без кассовых аппаратов.

Верховная Рада 1 декабря приняла закон, предусматривающий отсрочку использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года

Тем не менее, протестующих этот законопроект не удовлетворил, они продолжают протесты, требуя более значительных уступок.

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Автор: УНИАН