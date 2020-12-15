Применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Правоохранители снесли более десяти палаток, установленных участниками акции в поддержку малых и средних предпринимателей "SaveФОП" на Майдане Незалежности в Киеве, произошло столкновение.

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Как передает корреспондент УНИАН, сначала правоохранители в полном защитном снаряжении начали оттеснять участников акции, а предприниматели - разбегаться по сторонам.

Правоохранители снесли и забрали все палатки, которые были установлены возле сцены.

Между правоохранителями и митингующими началось столкновение, применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

После снесения палаток правоохранители отступили.

Активисты заявляют, что проводят мирную акцию и не имеют никакого оружия и пиротехнических средств.

Участники собрания не оставляют Майдан Незалеженсти и кричат "Ганьба" правоохранителям и президенту Владимиру Зеленскому.

Организаторы акции заявили, что будут стоять на Майдане и без палаток. Они обвиняют правоохранителей в том, что те "травят газом" мирных предпринимателей, отстаивающих свои права.

Также они обвинили власти Зеленского в "попытке зачистки Майдана".

"Чем мы вам мешаем на Майдане Незалежности? Тем, что стоим на ногах, а не на коленях? Чем мы вам мешаем, президент Зеленский, правительство, Верховная Рада, правоохранители. Почему мы не имеем права здесь стоять? Почему мы не имеем права проводить здесь свой мирный протест? " - заявили организаторы акции во время выступления перед участниками собрания.

Акция протеста ФОПов

Ранее участники акции в поддержку малых и средних предпринимателей движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" заявили, что намерены ночевать на Майдане Незалежности.

Участники акции требуют отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1(2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

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Автор: Виталий Саенко