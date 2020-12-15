В центре Киева образовались огромные пробки из-за протестной акции ФОПов на Майдане Незалежности и падения электроопор на отремонтированном Шулявском мосту.
Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
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Сейчас полностью перекрыто движение по улицам Грушевского и Крещатик. Из-за этого в пробках стоят бульвары Леси Украинки и Тараса Шевченко, Владимирский спуск, улицы Костельная, Владимирская, Бассейная, Коновальца, Мечникова, Набережное шоссе, Воздухофлотский проспект и многие другие.
На Шулявке перекрыто движение на нескольких участках улицы Гетьмана, а также съездах на проспект Победы. Из-за этого пробка на Гетьмана тянется до Караваевых дач и переходит на Чоколовский бульвар. Также немало транспорта скопилось на улице Довженко. Движение там осложняет ДТП.
На мостах через Днепр движение затруднено на Северном и на мосту Метро. Другими переходами можно проехать без значительных трудностей.
Упали фонари: что именно произошло на Шулявском мосту
- Сегодня днем на Шулявском мосту в Киеве, который недавно открыли после ремонта, упало сразу три электроопоры.
- Через это там уже изменили схему движения общественного транспорта.
- Как сообщили в КГГА, причины падения трех опор освещения на транспортной развязке на Шулявском путепроводе будут устанавливать правоохранительные органы. Генеральный подрядчик реконструкции путепровода уже обратился с заявлением в полицию. Также в полицию с соответствующим заявлением обратился заказчик выполнения работ.
- Ситуация на Шулявском мосту / скриншот видео
Митинг ФОПов в центре Киева
- Во вторник утром, 15 декабря, украинские предприниматели движения #saveФОП в очередной раз вышли на акции протеста.
- Участники акции требуют от Рады рассмотреть и принять предложенные законопроекты по упрощенному налогообложению для ФЛП. Они также протестуют против локдауна.
- Сегодняшнюю акцию протеста они начали традиционно возле Верховной Рады. Впоследствии протестующие переместились на улицу Банковую к Офису президента, где устроили "цветную" акцию и зажгли файеры. В конце концов, они продолжили акцию протеста на Майдане Незалежности.
- Именно там между протестующими и правоохранителями вспыхнули стычки. Это произошло после того, как участники протестов попытались установить палатки, однако полицейские помешали им это сделать.
Падение столбов на Шулявском мосту: видео
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