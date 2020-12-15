Активисты не покидают Майдан Независимости и планируют там стоять всю ночь.

В Киеве на Майдане Независимости участники акции протеста "SaveФОП" продолжают митинг.

Как передает корреспондент УНИАН, акция сейчас проходит мирно.

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Участники собрания не покидают Майдан Независимости и планируют там стоять всю ночь. "Мы год с вами ходили, год с вами просили, убеждали здесь и у себя в городах... Все бесполезно. На нас плевали, нас презирали, поэтому мы должны здесь стоять", - заявили организаторы.

"Сейчас надо получить право на работу, чтобы нас не упекли до апреля месяца на карантин и локдаун, после которого большинство из вас не откроется, после которого большинству из вас навешают кассовый аппарат, после которого вы вынуждены быть идти в батраки", - добавили организаторы во время выступления перед участниками протеста.

Отдельно участники акции требовали отставки главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

За акцией протеста со всех сторон Майдана продолжают наблюдать правоохранители в полном обмундировании: шлемах, наколенниках и со спецсредствами.

Протесты "ФОПов" в центре Киева: столкновения на Майдане

Главным требованием акции движения "SaveФОП" "СТОП локдаун!" является отмена карантинных ограничений для малого и микробизнеса и принять законопроекты № 3853-1(2), № 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности.

Сегодня, 15 декабря, произошли столкновения между активистами и полицией в ходе попытки установить палатки на Майдане.

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Автор: Виталий Саенко