Исполком Кременчугского горсовета разместил в системе Prozorro еще ряд объявлений, приобретя технику с примечанием "Украинская освободительная война".

Исполнительный комитет Кременчугского городского совета Полтавской области приобрел 15 ноутбуков Dream Machines RG3060-15 (RG3060-15ua38) за 1 486 080 грн с НДС.

Об этом сказано на сайте публичных закупок zakupki.prom.ua. Эту закупку провели без электронной системы, заключив сделки напрямую. Договор на закупку заключен с ООО "Активстрой-М". Согласно обнародованным данным цена одного ноутбука составила 99 тыс. грн.

Если сравнить стоимость закупки с ценами на сайтах продажи техники через интернет, то цены на такие ноутбуки в сети равняются 63 тыс. грн (то есть потенциальная переплата с каждого ноутбука – примерно 30 тыс. грн).

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Более того, на днях исполнительный комитет Кременчугского городского совета разместил в системе Prozorro еще ряд объявлений, приобретя технику с примечанием "Украинская освободительная война". Все указанные закупки провели без электронной системы, заключив соглашения напрямую. Речь идет о зарядных станциях и планшетах.

Так, зарядную станцию EcoFlow DELTA Max 1600 исполком приобрел за 68 256 грн. На сайте официального авторизованного магазина EcoFlow в Украине такая стоит 54 999 грн.

Еще 5 зарядных станций EcoFlow DELTA стоили Кременчугскому исполкому 273 600 грн (цена за одну – 54 720 грн). А на официальном сайте украинского EcoFlow линейка DELTA стартует от 37 999 грн.

Кроме того, исполком приобрел три многофункциональных устройства Canon i-SENSYS MF655Cdw (5158c004) с Wi-Fi по 18 432 грн за один. Всего за три цветных принтера заплатили 55 296 грн. В онлайн-магазинах принтер именно такой марки стоит – 14 999 грн.

Таким образом, вероятная переплата по указанным позициям составляет минимум от нескольких тысяч гривен до нескольких десятков тысяч гривен на одной единице техники.

Кременчужане уже называют подобные закупки команды мэра Кременчуга Виталия Малецкого уроками коррупции, потому что переплаты на небольшие суммы можно найти на небольших тендерах, чтобы не привлекать много внимания.

Напомним, в начале января на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Кабинет министров до конца действия военного положения, отменил аукционы в системе Prozorro.

Коррупция в Украине

В последнее время в Украине все чаще выявляют вопиющие случаи коррупции. Так, в начале лета оказалось, что в Киеве Днепровская райгосадминистрация закупила за бюджетные средства для укрытий музыкальные инструменты-барабаны на почти 900 тыс грн.