Там отметили, что несмотря на то, что аэропорт не работает, "существует необходимость в поддержании в надлежащем состоянии производственных помещений".

В международном аэропорту "Борисполь" объяснили, почему объявили тендер на уборку на сумму почти 52 млн грн.

Как сообщила пресс-службапредприятия, несмотря на то, что аэропорт не работает, "существует необходимость в поддержании в надлежащем состоянии производственных помещений, поскольку в очень малом процентном отношении, аэропорт функционирует".

"Согласно условиям тендерной документации требования о ежедневном, круглосуточном и непрерывном предоставлении услуг не применяется в период военного положения в Украине", - пояснили в аэропорту.

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"Подтверждением является фиксация в тендерной документации права аэропорта уменьшать объем закупки услуг в случае производственной необходимости и отсутствие обязанности заказывать услуги в полном объеме по каждой группе уборки", – говорится в сообщении.

В сообщении пресс-службы аэропорта отмечается, что "заранее проведенная процедура является залогом нормального функционирования предприятия и быстрого восстановления операционной деятельности аэропорта после победы Украины".

Напомним, "Борисполь" не работает с февраля 2022 года.

Тендер аэропорта "Борисполь"

19 июня стало известно, что аэропорт "Борисполь" планирует заказать комплексное обслуживание внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга и других объектов аэропорта на сумму более 51 млн грн.

Как сообщалось на сайте государственных закупок Prozorro, услуги должны предоставляться в период с 1 августа 2023 года по 30 июля 2024 года, то есть в течение 12 месяцев. В частности, победитель торгов должен будет убирать в терминалах и других зданиях аэропорта "Борисполь" 831 умывальник, 800 унитазов, 233 писсуара и 167 душевых.

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