Объясняют, что барабаны нужны "для психологической разгрузки детей во время воздушных тревог".

В Киеве Днепровская райгосадминистрация закупила за бюджетные средства для укрытий музыкальные инструменты - барабаны на почти 900 тыс грн. соответствующая информация обнародована на сайте госзакупок Prozorro.

Объявление об открытых торгах по закупке "музыкальных инструментов для психологической разгрузки детей в укрытиях во время воздушных тревог" было размещено в апреле текущего года. Ожидаемая стоимость определялась в 891 174,00 грн.

Заказчиком выступило Управление образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации.

Видео дня

Предметы закупки:

51 барабан из натуральной кожи диаметром 16 ± 3 см x 17 ± 3 см;

51 барабан из натуральной кожи диаметром 31 ± 3 см. x 17 ± 3 см;

51 барабан из натуральной кожи диаметром 19 ± 3 см x 22 ± 3 см

51 барабан из натуральной кожи диаметром 52 ± 3 см x 22 ± 3 см

51 барабан из натуральной кожи диаметром 19 ± 3 см x 28 ± 3 см

51 барабан из натуральной кожи диаметром 53 ± 3 см x 28 ± 3 см

153 комплекта молоточков (2 шт.) для барабанов.

Согласно условиям тендера, товар должен быть доставлен заказчику до 19 мая 2023 г.

Согласно материалам тендера, в мае был определен победитель - физическое лицо-предприниматель Патрикей Роман Алексеевич, предложивший свою услугу за 882 262,26 грн.

Таким образом, РГА закупила 306 барабанов разного диаметра. В частности 54,5 тыс грн пошли на молоточки к ним.

"Управление образования имеет свой бюджет. Они не согласовывают с Днепровской госадминистрацией свои закупки. Они напрямую подчинены Департаменту образования (КГГА)... это не барабаны, это для успокоений, это игрушки для детей", - заверил по телефону руководитель аппарата райгосадминистрации Игорь Ластовецкий, но посоветовал дождаться официального ответа Управления образования Днепровской РГА.

Редакция УНИАН звонила в Управление образования Днепровской РГА, а затем обратилась официальным запросом в КГГА по этой многовартийной закупке. В КГГА сообщили, что запрос направили в райадминистрацию. В свою очередь в РГА по телефону сказали, что еще не получили запрос, но управление образования свяжется с редакцией. Пока детального комментария не удалось получить.

VIP-сковородка для столичного укрытия

Примечательно, что барабаны на 900 тысяч – это и вправду просто "игрушки" по сравнению с другими госзакупками для столичных укрытий. В том же Днепровском районе чиновники решили закупить для укрытий две электрические сковородки за 1 200 000 грн. На этот тендер обратил внимание депутат Киевсовета Леонид Емец.

"Супер электрическая сковородка с тачскрином и ценой 720 тысяч грн за штуку (договор заключен в итоге на сумму в 1,2 млн грн за две сковороды - УНИАН), это даже для мишелиновского ресторана перебор не то что для укрытия Днепровского района!!! И это чудо кулинарных технологий (без шуток) ест 21 киловатт в час. То есть еще тысяч 400 грн в год", – написал депутат в своем Фейсбуке.

По его словам, перед тем чиновники закупили для нужд укрытия электрическую овощерезку за 130 000 грн. Поэтому депутаты создали временную комиссию, чтобы проверить, куда тратят деньги чиновники, которые отвечают за состояние столичных укрытий.

В Днепровской РГА возмущаются, что тему закупок умышленно "раскручивают".

"То, что кто-то раскручивает вот, мы догадываемся почему это раскручивается. Потому что уже давались ответы насчет тех овощерезок. Никто почему-то не увидел, например, что овощерезки были закуплены те же самые другими районами, и такие же овощерезки были до того закуплены," - ответили в РГА корреспонденту УНИАН.

Ситуация с укрытиями в Киеве

В Киевской городской госадминистрации прокомментировали результаты внеплановой проверки защитных сооружений столицы - 65% признаны годными, а из них лишь 15% в идеальном состоянии и без всяких замечаний. Остальные либо нуждаются в дополнительном обустройстве, либо просто непригодны к использованию в текущем состоянии.

На днях стало известно, что Киевская городская власть планирует оснастить большинство столичных укрытий системой автоматического открывания дверей. А кроме того, расположить в разных районах столицы дополнительные модульные железобетонные укрытия быстрого развертывания.

Вас также могут заинтересовать новости: