Победитель торгов должен будет убирать в терминалах и других зданиях аэропорта "Борисполь" 831 умывальник, 800 унитазов, 233 писсуара и 167 душевых.

Аэропорт "Борисполь" планирует заказать комплексное обслуживание внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга и других объектов аэропорта на сумму более 51 миллиона 777 тысяч гривень.

Как сообщается на сайте государственных закупок Prozorro, услуги должны предоставляться в период с 1 августа 2023 по 30 июля 2024 года, то есть в течение 12 месяцев. Ожидаемая стоимость услуг составляет 51 млн 777 тыс. 332 грн сорок пять копеек. Конечный срок подачи тендерных предложений 28 июня этого года.

В частности, победитель торгов должен будет убирать в терминалах и других зданиях аэропорта "Борисполь" 831 умывальник, 800 унитазов, 233 писсуара и 167 душевых.

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В целом победитель торгов должен будет предоставлять следующие услуги:

уборка площадей общего использования, производственных и сантехнических помещений аэровокзального комплекса и других объектов аэропорта;

уборка площадей общего использования ПремьерVIP залы, бизнес залов пассажирских терминалов "D" и "F";

уборка площадей общего использования, производственных и сантехнических помещений паркинга;

мытье фасадов зданий аэровокзального комплекса;

очистка кровель и козырьков зданий аэропорта ото льда и сосулек.

Аэропорт Борисполь - что известно

Как сообщал УНИАН, украинское воздушное пространство было закрыто 24 февраля 2022 года из-за полномасштабной войны, которую начала Россия против Украины. Аэропорт Борисполь не работает на прием и отправление пассажирских рейсов с начала полномасштабной войны. В "Украэрорухе" подчеркивали, что гражданская авиация вернется к работе после того, как будет обеспечена полная безопасность.

12 мая этого года генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь" Алексей Дубревский заявил, что международные авиаперевозчики видят потенциал Украины и хотят быть готовыми к возобновлению полетов, как только это станет возможным по вопросам безопасности.

Также 8 июня авиационный эксперт Богдан Долинце сообщил, что наземным транспортом может быть намного быстрее, дешевле и проще организационно проводить перевозки, чем учитывать все риски связанные с авиационными перевозками во время войны. По его словам, чтобы говорить о возобновлении пассажирских рейсов в Украине сначала необходимо подтвердить безопасное выполнение грузовых рейсов.

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