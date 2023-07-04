Ранее столичные укрытия уже оснастили овощерезками по 100 тысяч и сковородками по 600 тысяч за штуку.

Столичные чиновники снова отличились неуместными дорогостоящими закупками для бомбоубежищ. В довесок к сковородкам по 600 тысяч гривен и барабанам на миллион все та же Днепровская РГА затарилась еще и дорогостоящими портативными рациями на общую сумму свыше 1 млн грн.

Как следует из условий тендера на портале Prozorro, 26 портативных раций по $1500 за штуку закупило Управление образования Днепровской РГА. Дорогостоящая аппаратура, которая пригодилась бы и военным на фронте, и полицейским в тылу, закуплена именно для столичных укрытий, где ее практическая полезность не очевидна.

Торги завершились еще в декабре 2022 года, договор заключен в январе 2023 года. 26 раций обошлись бюджету в 1 178 520 гривен.

Видео дня

Примечательно, что в розничной продаже (по крайней мере, по состоянию на начало июля) эти рации можно найти сильно дешевле, чем они были закуплены Управлением образования Днепровской РГА.

Например, рация Kenwood NX-3300E закуплена чиновниками по цене 29 740 гривен за штуку, хотя популярный украинский онлайн-магазин сейчас продает их по 20 148 гривен. Купленные чиновниками Kenwood NX-5300E2 обошлись бюджету в 50 680 гривен за штуку, хотя любой желающий может заказать их с доставкой на дом по 30 660 гривен.

Другие странные закупки чиновников для столичных укрытий

Ранее УНИАН уже писал о том, как столичные чиновники закупили для укрытий детские барабаны на общую сумму в 900 тысяч гривен. Также чиновники не смогли пройти мимо и закупили для столичных укрытий две сковородки по 600 тысяч гривен каждая.

Примерно в миллион городскому бюджету обошлись детские настенные конструкторы для бомбоубежищ.

В Днепровской РГА отметили, что все эти странные закупки делал не центральный аппарат РГА, а Управление образования, которое имеет свой бюджет.

После серии скандалов с неуместными дорогими закупками для одних укрытий на фоне полной неготовности других президент Зеленский уволил ряд ответственных чиновников.

Вас также могут заинтересовать новости: