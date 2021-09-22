Электронные аукционы по продаже и аренде сельскохозяйственных земель отныне будут проходить в системе Prozorro.Продажи.
Соответствующее постановление Кабинет министров принял на сегодняшнем заседании.
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Согласно документу, госпредприятие Prozorro.Продажи, которое относится к сфере управления Министерства экономики, определено администратором электронной торговой системы.
Также сегодня правительство утвердило требования к электронным земельным аукционам. В частности, участники торгов должны зарегистрироваться с использованием электронной цифровой подписи, а торговая система должна проверить правдивость всех их данных и документов.
Победитель земельных торгов должен подписать договор аренды или купли-продажи земли с продавцом в течение 20 дней после обнародования результатов аукциона.
Рынок земли в Украине:
1 июля 2021 года в Украине официально стартовал рынок сельскохозяйственных земель.
До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров.
Закон о рынке земли запрещает покупку земли иностранцами, в том числе - гражданами страны-агрессора. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам может решаться только на общенациональном референдуме.