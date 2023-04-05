В аэропорту "Борисполь" оставался всего один борт - Boeing 737−800 с регистрацией UR-SQP.

Украинская авиакомпания SkyUp смогла эвакуировать свой последний самолет из аэропорта "Борисполь".

Как сообщает Avianews, эвакуация состоялась вечером 4 апреля. Воздушное судно зафиксировал онлайн-радар Flightradar24.

Пилоты Boeing 737−800 SkyUp включили передатчик самолета в небе недалеко от Черновцов. Благодаря этому передатчик самолета проинформировал, что он следует из аэропорта Борисполь в румынский город Яссы.

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Война в Украине и SkyUp

SkyUp успел эвакуировать из Украины почти все самолеты начала войны. В аэропорту "Борисполь" оставался всего один борт - Boeing 737−800 с регистрацией UR-SQP.

24 февраля 2022 пилоты подняли этот самолет в небо и взяли курс на Кишинев. Однако диспетчеры приказали летчикам вернуться в аэропорт вылета так как небо над Украиной закрыли для гражданских самолетов.

5 августа 2022 года SkyUp завил о том, что планирует запустить собственную авиакомпанию в Европе. На первом этапе авиакомпания будет выполнять чартерные рейсы для европейских туроператоров. Сначала будут запущены перелеты из стран Балтии, Молдовы, Румынии, Польши, Чехии, Словакии, также возможны рейсы из Германии и Австрии. Основную долю маршрутов составят традиционные туристические направления, такие как Турция и Египет, а также экзотические направления, такие как Танзания.

С конца марта 2023 года SkyUp хочет запустить регулярные рейсы из стран ЕС.

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