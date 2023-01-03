Аукционы не будут проводиться на период действия военного положения и в течение 90 дней с момента полной победы Украины над Россией.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину Кабинет министров до конца действия военного положения, отменил аукционы в системе Prozorro.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики со ссылкой на постановление №1495, решение обусловлено отсутствием доступа всех участников торгов к системе из-за проблем с энергоснабжением.

Аукционы не будут проводиться на период действия военного положения и в течение 90 дней с момента полной победы Украины.

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"С сегодняшнего дня все торги, которые будут объявлены в Prozorro, будут проводиться без аукциона. То есть тендерное предложение участника является окончательным, и выигрывает тот, кто дал наименьшую цену при подаче предложения", - отметила вице-премьер-министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, в условиях отключения электроэнергии, не все участники имели равную возможность торговаться в аукционе, а это является ключевым принципом публичных закупок. "Мы вернем аукционы, как только ситуация стабилизируется", - добавила она.

Кроме того, постановлением №1495 была отменена локализация при закупках на нужды Вооруженных Сил. То есть пикапы, грузовой транспорт, скорые и т.д. можно покупать на нужды ВСУ без требований локализации.

Также собщается, что будет проведен анализ последствий отмены аукционов на различные категории закупок, по результатам которого могут быть введены постоянные изменения в процесс публичных закупок. В частности, относительно обязательности аукционов для сложных предметов закупки, например, строительства.

"По требованию World Bank Ukraine мы реализуем отдельную процедуру, в которой аукционы будут опциональными, то есть по решению заказчика. Поэтому через 1-2 месяца посмотрим на цифры, если подтвердится, что в различных категориях закупок стратегия тендера без аукциона может быть более эффективной, вернем аукционы как опциональный инструмент торгов для всех закупок", - отметила Свириденко.

Prozorro:

Prozorro, ранее ProZorro - электронная система публичных закупок, где государственные и коммунальные заказчики объявляют тендеры на закупку товаров, работ и услуг, а представители бизнеса соревнуются на торгах за возможность стать поставщиком государства.

Сфера публичных закупок регулируется Законом Украины "О публичных закупках", а главным нормотворческим органом в этой сфере является Департамент сферы публичных закупок, входящий в состав Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины ГП "Прозорро" вместе с электронной системой Prozorro принадлежат государству и подчиняются Кабмину.

С 1 апреля 2016 года система Prozorro обязательна для центральных органов власти и монополистов, а с 1 августа - для всех других государственных заказчиков.

Удары по энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

С октября Россия не прекращает ракетные удары по энергоструктуре Украины. Россия продолжила массированные обстрелы Украины даже в новогоднюю ночь.

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