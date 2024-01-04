Чиновник требовал деньги за проведение ремонта в помещении мобилизационного отдела исполкома.

В Одесской области задержали экс-регионала, вице-мэра города Южное, которого подозревают в систематическом вымогательстве денег от предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры, задержано и сообщено о подозрении в коррупции заместителю городского председателя – начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства одного из горсоветов Одесской области (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

По данным следствия, заместитель председателя горсовета наладил схему по систематическому получению взяток от субъектов хозяйствования за победу в тендерах и заключение с ними договоров на выполнение строительных работ. Размер "отката" составлял 10% от суммы договора.

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"Правоохранители задержали чиновника возле помещения горсовета сразу после получения 51 тыс. грн от подрядчика за проведение ремонтных работ в помещении мобилизационного отдела исполкома. Во время обысков по месту работы и дома обнаружены и изъяты средства в национальной и иностранной валюте, их происхождение устанавливается", - рассказали в прокуратуре.

Сейчас решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

По данным областного управления СБУ, на "откатах" разоблачили вице-мэра одного из городов Одесской области, который в обмен на деньги обещал предпринимателям победу в "строительном" тендере, который финансировался из бюджета города. В случае отказа платить "откат", чиновник угрожал создать бизнесменам искусственные препятствия при рассмотрении и согласовании тендерной документации.

Злоумышленнику грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, задержали Дмитрия Любивого - вице-мэра города Южное, который находится рядом с Одессой. Подозреваемый также является председателем фракции "Доверяй делам" (партия мэра Одессы Геннадия Труханова) в южненском горсовете.

Ранее задержанный был председателем депутатской фракции от местных "регионалов" и секретарем горсовета. Он известен еще тем, что попал в скандал из-за того, что городская газета "Южный Весник", основателем которой он был, в 2014 году опубликовала на первой полосе его поздравления с Днем Независимости Украины, а рядом - карту страны без полуострова Крым. Тогда мужчина сказал, что произошла случайность - "техническая накладка".

По данным источника, фигуранта якобы уже когда-то задерживали по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимателя, но тогда "до суда дело не дошло".

Взяточники в Одесской области

В Одессе разоблачили злоумышленников, которые наживались на ремонте военных объектов. Они регулярно требовали "откаты" от подрядчиков, которые выполняли госзаказ по ремонтным работам на объектах ВСУ в Одесской области. В частности, глава оборонного квартирно-эксплуатационного управления требовал более 400 тыс. грн от представителей местной ремонтно-строительной компании.

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