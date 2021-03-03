Посетителю не понравилось, что с ним говорят на государственном языке.

В Николаеве в одной из кофеен в центре города произошел скандал из-за обслуживания на украинском языке, которое не понравилось одному из клиентов.

Детали инцидента рассказала в Facebook местная жительница Анна Козориз.

Как пишет женщина, посетитель кофейни довел девушку-бариста до слез из-за того, что она общалась на государственном языке.

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"Кричал, оскорблял, другая посетительница даже не хотела выходить из кафе и оставлять девушку наедине с поехавшим. Когда же приехали владельцы дядя резко потерялся и не смог объяснить претензии. Если честно, у меня от такого очень подгорело, от самой мысли, что можно перепаскудить человеку день так, слив на того, кто не может ответить, всю агрессию", - пишет она, добавляя, что подобный инцидент в этом заведении происходит не впервые.

Есть ли реакция правоохранительных органов на то, что произошло - пока неизвестно.

Ранее несколько противоположная ситуация случилась в кофейне в Днепре. Там бариста заявила украиноязычной посетительнице, что "Днепр - русский город", а она якобы плохо понимает украинский.

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Автор: УНИАН