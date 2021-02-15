Продавщица отказалась обслуживать покупателя на государственном языке.

В кафе Днепра работница отказалась обслуживать клиента на украинском языке, тем самым нарушив закон. Продавщица сказала, что не понимает мову, а Днепр "русский" город.

Читайте также"Шоб вы сдохли, бандерлоги д*лбанные": проректор харьковского вуза угодил в скандал из-за комментария в соцсетиОб этом в соцсети сообщила днепрянка Анна Счасная-Гарус и выложила видео.

"В кафе Днепра спросила: "Есть к кофе "тістечко"?" В ответ услышала:" Ничего не понимаю, что такое "тістечко". Я буду лучше учить французский. Днепр русский город был всегда ". Ищу хозяйку этого кафе. Хочу ее спросить: "Чей город Днепр?!", — написала Анна.

По словам женщины, она обратилась по этому поводу к Уполномоченному по защите государственного языка. Ответ пока не получила, передает ТСН.

Закон о языке в Украине

16 января вступил в силу ряд норм закона об обслуживании потребителей на украинском языке.

Согласно статье 30 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. За нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5 100 до 6 800 грн.

Этот закон Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года, а его статьи вводятся поэтапно.

Штрафовать за отказ общаться с клиентами на украинском языке будут с 16 июля 2022 года.

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Автор: УНИАН