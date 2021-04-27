Нотариус Завалиев Артем Анатольевич об обязанностях нотариуса, какие договора подлежат нотариальному удостоверению и что говорит закон.

В современных условиях перехода всего общества, в том числе, и государства к рыночной экономике наиболее предметного значение приобретает недвижимая вещь (недвижимое имущество). Артем Анатольевич Завалиев говорит о заинтересованности в таком объекте гражданско-правовых отношений. Прежде всего она заключается в физических свойствах недвижимого имущества.

«Кроме того, рынок недвижимости в Украине с каждым годом неуклонно растет, что в свою очередь приносит дивиденды владельцам такого имущества», - говорит Артем Завалиев.

Понимая экономическую значимость недвижимости, законодателями при разработке Гражданского кодекса Украины (далее - ГКУ), было установлено особые требования по заключению договоров, предметом которых выступали такие объекты.

Артем Завалиев рассказывает какие договора подлежат нотариальному удостоверению

Нотариус Завалиев Артем Анатольевич отмечает, что в соответствии со ст. 793 Гражданского кодекса Украины договор найма здания или другого капитального сооружения (их отдельной части) сроком на три года и более подлежит нотариальному удостоверению. Статьей 220 ГКУ определены правовые последствия несоблюдения требования закона о нотариальном удостоверении договора: он признается недействительным.

«Если дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества предусматривает изменение пункта договора, который предусматривал менее чем трехлетний срок, то по общему правилу, предусмотренному ст. 654 ГКУ, такое дополнительное соглашение или договор в редакции такого соглашения подлежат нотариальному удостоверению, если иное не установлено договором или законом», - объясняет Завалиев Артем.

Что входит в обязанности нотариуса — объясняет Завалиев Артем Анатольевич

Тем более, нотариус, удостоверяющий договор по продаже (обмену) объектов недвижимости между физическими лицами должен подавать ежеквартально в контролирующий орган по месту расположения государственной нотариальной конторы или рабочего места частного нотариуса информацию о таком договоре. Завалиев Артем Анатольевич говорит: «Такая информация включается в Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога».

Форма Налогового расчета и Порядок заполнения и представления налоговыми агентами Налогового расчета сумм дохода, начисленного (уплаченного) в пользу физических лиц, и сумм удержанного с них налога, утвержденные приказом Министерства финансов Украины от 13.01.2015 г.. №4.

«Кроме того, согласно части первой статьи 55 Закона Украины "О нотариате" договоры об отчуждении и залоге имущества, подлежащего регистрации, удостоверяются при условии представления документов, подтверждающих право собственности на такое имущество. В случае залога будущего имущества или создания обеспечительного обременения в будущем имуществе нотариусу предоставляются документы, подтверждающие наличие прав на приобретение такого имущества в собственность в будущем», - резюмирует Артем Анатольевич Завалиев.

Таким образом, можем отметить, что по общему правилу договор подлежит нотариальному удостоверению только в случаях, установленных законом или соглашением сторон, а в случае с недвижимым имуществом - такие договоры, как подчеркивает Завалиев Артем Анатольевич, подлежат обязательному нотариальному удостоверению согласно требованиям Кодекса.

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Автор: Иван Бойко