Компания на решение ее HR-специалиста еще никак не отреагировала.

Киевлянину Антону Капелюшному отказали в собеседовании в IT-компании "TechExpace", потому что он говорит по-украински.

Скриншоты переписки с HR-менеджером парень опубликовал на своей странице в Facebook.

"Думал, что в 2021-м отменять собеседования, ко всему, еще и без предупреждения, из-за украинского языка общения – это скорее постановочные диалоги, но нет! Тем более в так называемом цивилизованном IT, где давно основным языком является английский", – заметил Антон.

Как свидетельствуют скриншоты, менеджер сначала предложила парню пройти небольшое онлайн-интервью – и стороны даже договорились о времени. Однако после короткой переписки рекрутерша вдруг поинтересовалась, как кандидат относится к русскому языку.

Читайте такжеApple снова попала в громкий скандал в Украине (фото)Киевлянин ответил, что понимает русский, но в общении предпочитает украинский и английский. На что женщина заметила: "Просто у нас в компании все общаются по-русски и предпочитают именно русский".

Айтишник еще раз отметил, что он не против русскоязычных коллег, но надеется, что и его выбор на работе будут уважать.

На следующий день парень предупредил в мессенджере о переносе времени собеседования. Однако HR отписала: "Здравствуйте, извините, но, к сожалению, если вы желаете общаться на украинском, то мы не можем предложить вам данную позицию".

Калюжный пошутил, что это звучит, "как ватный мем". Менеджер с этим согласилась.

"Компания TechExpace, они же React, они же Affreact React, вам там ок вообще в Украине работать? Может это снова позиция отдельного рекрутера?" –обратился к работодателям киевлянин, намекнув на еще недавние языковые скандалы, когда украиноязычным гражданам отказывали в трудоустройстве из-за общения на государственном.

16 июля 2021 года в Украине вступили в силу новые положения принятого в 2018 году Закона о языке. С лета всех работников сферы предоставления услуг обязали обращаться к гражданам на украинском языке. Однако законом не запрещается обслуживание на других языках по просьбе клиентов, в частности на русском.

С тех пор в Украине не утихают языковые скандалы, участники которых преимущественно отказывались обслуживать граждан на государственном. Противники закона утверждают, что он якобы дискриминирует языки нацменьшинств.

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Автор: Яна Ставская